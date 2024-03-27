(Мурясова) Нургалиевна
Место рожденияг.Стерлитамак, БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Заболевание крови-гемофилия (умерла в 14 лет)
Похороны
Неизвестно