(Мурясова) Нургалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мурясова) Нургалиевна

Место рождения

г.Стерлитамак, БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Заболевание крови-гемофилия (умерла в 14 лет)
Похороны
Неизвестно

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