Ляшевский Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляшевский Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Сын: Ляшевский Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Кишеньки, Полтавська область
420о.. лЯШЕВСКІЙ, Василій Яковлевъ. 1876 Дворянинъ (хлѣбонашецъ), 19 л., родился, жилъ и приичсанъ въ с. Кишенко, Кобелякскиго у.; приговоренъ Полтавскимъ Обр. С., по 1 ч. ст. Улож., къ ссылкѣ на жит... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Ляшевский Иов Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Кишеньки, Полтавська область
https://yandex.ru/archive/catalog/f3bda709-5a2b-4191-a3d3-dffaef16bbda/97?center=1063+1710
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.

Сын: Ляшевский Степан Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Кишеньки, Полтавська область
https://yandex.ru/archive/catalog/0e3cce9d-e5f1-4b8c-823d-52da6076c7d6/55?center=1089+193
Смерть
Неизвестно

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