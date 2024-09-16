Ляшевский Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Сын: Ляшевский Василий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
420о.. лЯШЕВСКІЙ, Василій Яковлевъ. 1876 Дворянинъ (хлѣбонашецъ), 19 л., родился, жилъ и приичсанъ въ с. Кишенко, Кобелякскиго у.; приговоренъ Полтавскимъ Обр. С., по 1 ч. ст. Улож., къ ссылкѣ на жит... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Мать ребёнка: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/f3bda709-5a2b-4191-a3d3-dffaef16bbda/97?center=1063+1710
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.
Сын: Ляшевский Степан Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/0e3cce9d-e5f1-4b8c-823d-52da6076c7d6/55?center=1089+193
Смерть
Неизвестно