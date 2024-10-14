Радина Марья Никитична Вычислено 1769 — найти родственников по фамилии на Familio

Радина Марья Никитична

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась Вычислено 1769, село Гатей Тульской губернии, Россия

умерла Неизвестно

Супруги
Радин Антон АникеевичВычислено 1765 г.р.
Дети
Радин Фирс АнтоновичВычислено 1788 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

село Гатей Тульской губернии, Россия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радин Антон Аникеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Радин Фирс Антонович

Отец ребёнка: Радин Антон Аникеевич

Смерть
Неизвестно

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