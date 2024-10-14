Радина Марья Никитична
женский, родилась Вычислено 1769, село Гатей Тульской губернии, Россия
умерла Неизвестно
Супруги
Радин Антон АникеевичВычислено 1765 г.р.
Дети
Радин Фирс АнтоновичВычислено 1788 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
село Гатей Тульской губернии, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Сын: Радин Фирс Антонович
Отец ребёнка: Радин Антон Аникеевич
Смерть
Неизвестно