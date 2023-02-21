Моисеева Татьяна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Татьяна Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Моисеев Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Моисеев Яков Сергеевич

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Моисеев Яков Сергеевич

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Моисеев Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Моисеев Яков Сергеевич

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Яков Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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