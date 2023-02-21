Моисеева Татьяна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Моисеев Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Моисеев Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Моисеев Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Моисеев Яков Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно