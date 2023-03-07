Мусин Гумер Мусич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусин Гумер Мусич

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Место рождения

Булым-Булыхчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1854

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Булым-Булыхчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1928
Булым-Булыхчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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