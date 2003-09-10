Фатхуллина Виктория Марсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатхуллина Виктория Марсовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.2003

Пол

Женский

Отец

1985 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.2003

Отец: Калюжный Виктор Павлович

Мать: Калюжная Юлия Геннадьевна

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