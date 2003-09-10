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Фатхуллина Виктория Марсовна
Фатхуллина Виктория Марсовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.09.2003
Пол
Женский
Отец
Калюжный Виктор Павлович
1985 г.р.
Мать
Калюжная Юлия Геннадьевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.2003
Отец:
Калюжный Виктор Павлович
Мать:
Калюжная Юлия Геннадьевна
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