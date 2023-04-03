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Кальченко Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальченко Иоанн Максимович

Рождение ребёнка
20.08.1911

Дочь: Кальченко Васса Иоановна

Отец ребёнка: Кальченко Иоанн Максимович

Рождение ребёнка
16.05.1918

Сын: Кальченко Иоанн Иоанович

Отец ребёнка: Кальченко Иоанн Максимович

Смерть
Неизвестно

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