Соловьев Никита Панфилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Филипова Юлия Никитична
Мать ребёнка: Соловьева Марина
Вологодская область Вашкинский район
Рождение ребёнка
19.08.1919
Мать ребёнка: Соловьева Марина
Д.Тимино Вологодской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Вячеслав Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никуличева Мария Никитична
Мать ребёнка: Соловьева Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьева Марина