Соловьев Никита Панфилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Никита Панфилович

Соловьев Никита Панфилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Филипова Юлия Никитична

Мать ребёнка: Соловьева Марина

Вологодская область Вашкинский район
Рождение ребёнка
19.08.1919

Сын: Соловьев Леонид Никитич

Мать ребёнка: Соловьева Марина

Д.Тимино Вологодской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Павел Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Вячеслав Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Николай Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никуличева Мария Никитична

Мать ребёнка: Соловьева Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Марина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close