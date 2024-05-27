Медведева Евдокия Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти15.06.1897
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Гурий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Медведев Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Бычкова (Медведева) Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Медведев Ефим Иванович
Смерть
15.06.1897