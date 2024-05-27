Медведева Евдокия Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Евдокия Гурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

15.06.1897

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Гурий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Медведев Ефим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Ефим Иванович

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Бычкова (Медведева) Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Медведев Ефим Иванович

Смерть
15.06.1897

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