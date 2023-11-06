Руссу (Ткач) Розалия Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1934
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1934
Отец: Ткач Даниил
Мать: Ткач Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Руссу Василий Илларионович
Смерть
2005
Рыбница, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра