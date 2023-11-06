Руссу (Ткач) Розалия Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руссу (Ткач) Розалия Данииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1934

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1934

Отец: Ткач Даниил

Мать: Ткач Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Руссу Василий Илларионович

Смерть
2005
Рыбница, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
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