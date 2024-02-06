Тесленко (Приходько) Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тесленко (Приходько) Юлия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1991

Отец: Приходько Александр Михайлович

Мать: Приходько Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.01.2017

Дочь: Тесленко Алиса Николаевна

Отец ребёнка: Тесленко Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
18.10.2018

Дочь: Тесленко Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Тесленко Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
16.11.2021

Дочь: Тесленко Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Тесленко Николай Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тесленко Николай Евгеньевич

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