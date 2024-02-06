Тесленко (Приходько) Юлия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1991
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1991
Рождение ребёнка
27.01.2017
Дочь: Тесленко Алиса Николаевна
Отец ребёнка: Тесленко Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
18.10.2018
Дочь: Тесленко Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Тесленко Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
16.11.2021
Дочь: Тесленко Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Тесленко Николай Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно