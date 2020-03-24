Куликов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1948
Дата смерти24.03.2020
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948
Отец: Куликов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катаева Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения
Смерть
24.03.2020
Дмитров, Дмитровский, Московская область