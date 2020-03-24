Куликов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1948

Дата смерти

24.03.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948

Отец: Куликов Иван

Мать: Куликова Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катаева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения

Смерть
24.03.2020
Дмитров, Дмитровский, Московская область
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