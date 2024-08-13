Демченкова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1951
Сын: Демченков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Демченков Михаил Константинович
Рождение ребёнка
04.10.1961
Сын: Демченков Константин Михайлович
Отец ребёнка: Демченков Михаил Константинович