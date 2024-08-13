Демченкова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демченкова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демченков Михаил Константинович

Рождение ребёнка
27.01.1951

Сын: Демченков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Демченков Михаил Константинович

Рождение ребёнка
04.10.1961

Сын: Демченков Константин Михайлович

Отец ребёнка: Демченков Михаил Константинович

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