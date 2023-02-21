Солодянкина Саламонида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиДо 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1867
Сын: Солодянкин Василий Стефанович
Отец ребёнка: Солодянкин Стефан Феодосьевич
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Огородникова Мария Степановна
Отец ребёнка: Солодянкин Стефан Феодосьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Степановна
Отец ребёнка: Солодянкин Стефан Феодосьевич
Смерть
До 1917