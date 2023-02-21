Солодянкина Саламонида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина Саламонида Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

До 1917

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1867

Сын: Солодянкин Василий Стефанович

Отец ребёнка: Солодянкин Стефан Феодосьевич

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Огородникова Мария Степановна

Отец ребёнка: Солодянкин Стефан Феодосьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Стефан Феодосьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Степановна

Отец ребёнка: Солодянкин Стефан Феодосьевич

Смерть
До 1917
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