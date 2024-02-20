Ряженцев Василий Иванович
Место рожденияЧитинская область , Тунгооченский район , с. Тупик
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Ряженцев Иван Макарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1926
Рождение ребёнка
19.10.1932
Рождение ребёнка
06.02.1936
Рождение ребёнка
07.06.1938
Военная награда
31.10.1943
Награждение: Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
16.10.1944
Награждение: « Медаль за отвагу»
Военная награда
25.03.1945
Награждение: Орден Красной Звезды
Бракосочетание
04.03.1958
Смерть
Неизвестно