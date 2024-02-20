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Ряженцев Василий Иванович

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Место рождения

Читинская область , Тунгооченский район , с. Тупик

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Ряженцев Иван Макарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ряженцева Варвара Константиновна

Рождение ребёнка
19.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ряженцева Варвара Константиновна

Рождение ребёнка
06.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ряженцева Варвара Константиновна

Рождение ребёнка
07.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ряженцева Варвара Константиновна

Военная награда
31.10.1943
Награждение: Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
16.10.1944
Награждение: « Медаль за отвагу»
Военная награда
25.03.1945
Награждение: Орден Красной Звезды
Бракосочетание
04.03.1958

Жена: Ряженцева Варвара Константиновна

Смерть
Неизвестно

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