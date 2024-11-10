Карташов Батылев-Железнов Игнатий Никитич Около 1715 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Карташов Батылев-Железнов Игнатий Никитич

Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

Около 1715 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715 ст.

Отец: Карташов Батылев-Железнов Никита Гаврилович

Мать: не указана

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
РГАДА 350-2-1818_50 стр 129 ( фото 131) 1727 - 12 лет ЦГА Москвы 203-747-201 (904) 1753 год - 42 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташова Батылева-Железнова Анна Никитина

Рождение ребёнка
1742 ст.

Сын: Карташов Батылев-Железнов Тимофей Игнатов

Мать ребёнка: Карташова Батылева-Железнова Анна Никитина

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ЦГА Москвы 203-747-201 (904) 1753 год-11 лет
Рождение ребёнка
1746 ст.

Дочь: (Карташова Батылева-Железнова) Дарья Игнатова

Мать ребёнка: Карташова Батылева-Железнова Анна Никитина

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ЦГА Москвы 203-747-201 (904) 1753 год -7 лет
Рождение ребёнка
1752 ст.

Дочь: (Карташова Батылева-Железнова) Прасковья Игнатова

Мать ребёнка: Карташова Батылева-Железнова Анна Никитина

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ЦГА Москвы 203-747-201 (904) 1753 год - 1 год
Рождение ребёнка
1753 ст.

Дочь: (Карташова Батылева-Железнова) Екатерина Игнатова

Мать ребёнка: Карташова Батылева-Железнова Анна Никитина

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ЦГА Москвы 203-747-201 (904) 1753 год - 2 недели
Смерть
Неизвестно

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