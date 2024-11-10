Карташов Батылев-Железнов Игнатий Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1715 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715 ст.
Отец: Карташов Батылев-Железнов Никита Гаврилович
Мать: не указана
РГАДА 350-2-1818_50 стр 129 ( фото 131) 1727 - 12 лет ЦГА Москвы 203-747-201 (904) 1753 год - 42 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742 ст.
Сын: Карташов Батылев-Железнов Тимофей Игнатов
Мать ребёнка: Карташова Батылева-Железнова Анна Никитина
ЦГА Москвы 203-747-201 (904) 1753 год-11 лет
Рождение ребёнка
1746 ст.
Дочь: (Карташова Батылева-Железнова) Дарья Игнатова
Мать ребёнка: Карташова Батылева-Железнова Анна Никитина
ЦГА Москвы 203-747-201 (904) 1753 год -7 лет
Рождение ребёнка
1752 ст.
Дочь: (Карташова Батылева-Железнова) Прасковья Игнатова
Мать ребёнка: Карташова Батылева-Железнова Анна Никитина
ЦГА Москвы 203-747-201 (904) 1753 год - 1 год
Рождение ребёнка
1753 ст.
Дочь: (Карташова Батылева-Железнова) Екатерина Игнатова
Мать ребёнка: Карташова Батылева-Железнова Анна Никитина
ЦГА Москвы 203-747-201 (904) 1753 год - 2 недели
Смерть
Неизвестно