Титов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Серебрянникова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Серебрянникова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Серебрянникова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серебрянникова Клавдия
Смерть
Неизвестно