Игошев Никита Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игошев Никита Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1889

Дочь: Охезина Устинья (Никитична)

Мать ребёнка: Александра Григорьевна

Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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