Игошев Никита Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1889
Дочь: Охезина Устинья (Никитична)
Мать ребёнка: Александра Григорьевна
Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно