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Гмызина Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1712

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1677 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Марья Петрова

Отец ребёнка: Гмызин Петр (Петрушка) Нестеров

Заимочка Комарова, Комаровская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Гмызин Юрий Петров

Отец ребёнка: Гмызин Петр (Петрушка) Нестеров

Заимочка Комарова, Комаровская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Гмызин Аника Петров

Отец ребёнка: Гмызин Петр (Петрушка) Нестеров

Заимочка Комарова, Комаровская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гмызин Петр (Петрушка) Нестеров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заимочка Комарова, Комаровская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1712
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