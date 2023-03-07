Гмызина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Марья Петрова
Отец ребёнка: Гмызин Петр (Петрушка) Нестеров
Заимочка Комарова, Комаровская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Гмызин Юрий Петров
Отец ребёнка: Гмызин Петр (Петрушка) Нестеров
Заимочка Комарова, Комаровская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Гмызин Аника Петров
Отец ребёнка: Гмызин Петр (Петрушка) Нестеров
Заимочка Комарова, Комаровская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заимочка Комарова, Комаровская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1712