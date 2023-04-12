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Байгузин Мохаммед-Юсуф Хуснутдинович
Байгузин Мохаммед-Юсуф Хуснутдинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.10.1899
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Айша Сайфетдинова
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1899
Отец: не указан
Мать:
Айша Сайфетдинова
Смерть
Неизвестно
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