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(Первушина) Федора Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Ефтефей Васильев

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Первушина) Федосья Ефтефеева

Отец ребёнка: Первушин Ефтефей Васильев

Рождение ребёнка
1773

Сын: Первушин Максим Ефтефеев

Отец ребёнка: Первушин Ефтефей Васильев

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Первушина) Мелания Ефтефеева

Отец ребёнка: Первушин Ефтефей Васильев

Рождение ребёнка
1784

Сын: Первушин Стефан Ефтефеев

Отец ребёнка: Первушин Ефтефей Васильев

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Первушина) Анастасия Ефтефеева

Отец ребёнка: Первушин Ефтефей Васильев

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Первушина) Евфимия Ефтефеева

Отец ребёнка: Первушин Ефтефей Васильев

Смерть
Неизвестно

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