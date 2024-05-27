(Первушина) Федора Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Первушина) Федосья Ефтефеева
Отец ребёнка: Первушин Ефтефей Васильев
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Первушин Ефтефей Васильев
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Первушина) Мелания Ефтефеева
Отец ребёнка: Первушин Ефтефей Васильев
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Первушин Ефтефей Васильев
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Первушина) Анастасия Ефтефеева
Отец ребёнка: Первушин Ефтефей Васильев
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Первушина) Евфимия Ефтефеева
Отец ребёнка: Первушин Ефтефей Васильев
Смерть
Неизвестно