Туркия (Тумашева) Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркия (Тумашева) Галина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1937

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1937

Отец: Тумашев Сергей Михайлович

Мать: Тумашева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туркия Андрей Резович

Отец ребёнка: Туркия Резо Ражденович

Рождение ребёнка
27.05.1974

Дочь: Туркия Ольга Резовна

Отец ребёнка: Туркия Резо Ражденович

Рождение ребёнка
13.06.1979

Сын: Туркия Ражден Резович

Отец ребёнка: Туркия Резо Ражденович

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