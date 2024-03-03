Туркия (Тумашева) Галина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1937
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1937
Отец: Тумашев Сергей Михайлович
Мать: Тумашева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Туркия Резо Ражденович
Рождение ребёнка
27.05.1974
Дочь: Туркия Ольга Резовна
Отец ребёнка: Туркия Резо Ражденович
Рождение ребёнка
13.06.1979
Отец ребёнка: Туркия Резо Ражденович