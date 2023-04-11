Лапкин Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапкин Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапкина Екатерина Ефимовна

Место жительства
1912 ст.
Крестьянин Верхнепокровской волости Бирюченского уезда Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
22.05.1912 ст.

Дочь: Лапкина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Лапкина Екатерина Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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