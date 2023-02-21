Шипицына Анна Степановна
Место рожденияКарташевская волость Тобольской губ
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Карташевская волость Тобольской губ
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Шипицын Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Аксинья Васильевна
Отец ребёнка: Шипицын Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно