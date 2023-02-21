Шипицына Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Анна Степановна

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Место рождения

Карташевская волость Тобольской губ

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Карташевская волость Тобольской губ
Рождение ребёнка
1875

Сын: Шипицын Петр Васильевич

Отец ребёнка: Шипицын Василий Андреевич

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Аксинья Васильевна

Отец ребёнка: Шипицын Василий Андреевич

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
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