Иванов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Вера Савельевна
Рождение ребёнка
16.08.2001
Дочь: Иванова Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Петрова Вера Савельевна
Харашибирь, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия