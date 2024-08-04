Иванов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1967 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Вера Савельевна

Рождение ребёнка
16.08.2001

Дочь: Иванова Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Петрова Вера Савельевна

Харашибирь, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия

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