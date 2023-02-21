Соболев Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соболев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1949
Сын: Соболев Николай Владимирович
Мать ребёнка: Соболева Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболева Августа Владимировна
Мать ребёнка: Соболева Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соболева Клавдия
Смерть
Неизвестно