Грудинина (Крюкова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грудинина (Крюкова) Нина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1935

Дата смерти

23.11.2017

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1939 г.р.

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1935

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.07.1964

Дочь: Позднякова Светлана Вячеславовна

Отец ребёнка: Грудинин Вячеслав Георгиевич

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грудинин Вячеслав Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грудинин Вячеслав Георгиевич

Смерть
23.11.2017
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