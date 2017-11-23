Грудинина (Крюкова) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1935
Дата смерти23.11.2017
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1935
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.07.1964
Дочь: Позднякова Светлана Вячеславовна
Отец ребёнка: Грудинин Вячеслав Георгиевич
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грудинин Вячеслав Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.2017