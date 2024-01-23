Елизавета Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1893

Сын: Александрович Григорий Германов

Отец ребёнка: Александрович Герман

Большая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
23.12.1894

Сын: Александрович Степан Германов

Отец ребёнка: Александрович Герман

Большая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
11.09.1898

Сын: Александрович Павел Германов

Отец ребёнка: Александрович Герман

Большая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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