Елизавета Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1893
Сын: Александрович Григорий Германов
Отец ребёнка: Александрович Герман
Рождение ребёнка
23.12.1894
Сын: Александрович Степан Германов
Отец ребёнка: Александрович Герман
Рождение ребёнка
11.09.1898
Сын: Александрович Павел Германов
Отец ребёнка: Александрович Герман
Смерть
Неизвестно