Федорова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Федоров Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пчелкина Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Федоров Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоров Михаил
Рождение ребёнка
07.11.1937
Дочь: Агафонова Альбина Михайловна
Отец ребёнка: Федоров Михаил
Иваново
Смерть
Неизвестно