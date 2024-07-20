Федорова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Федоров Михаил

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пчелкина Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Федоров Михаил

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Михаил

Рождение ребёнка
07.11.1937

Дочь: Агафонова Альбина Михайловна

Отец ребёнка: Федоров Михаил

Иваново
Смерть
Неизвестно

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