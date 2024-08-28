Шухтуев Дементий Степанов
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Шухтуев Степан Андреев
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шухтуева Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Шухтуева Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Шухтуева Матрена Иванова
Смерть
Неизвестно