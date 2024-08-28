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Шухтуев Дементий Степанов

Место рождения

Богородское, Богородская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Шухтуев Степан Андреев

Мать: скрыто настройками приватности

Богородское, Богородская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шухтуева Матрена Иванова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Шухтуев Ананий Дементьев

Мать ребёнка: Шухтуева Матрена Иванова

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Шухтуев Ефим Дементьев

Мать ребёнка: Шухтуева Матрена Иванова

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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