Тюльпанова Антонина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти28.12.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюльпанов Илиодор Вячеславович
Отец ребёнка: Тюльпанов Вячеслав Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.12.1919
Менюша, Шимский муниципальный район, Новгородская область