Тюльпанова Антонина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюльпанова Антонина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

28.12.1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюльпанов Илиодор Вячеславович

Отец ребёнка: Тюльпанов Вячеслав Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.12.1919
Менюша, Шимский муниципальный район, Новгородская область

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