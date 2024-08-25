(Соловьева) Дарья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения10.03.1862
Дата смерти05.12.1889 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1862
Бракосочетание
13.11.1883 ст.
Рождение ребёнка
12.08.1884 ст.
Отец ребёнка: Мерзлов Семен Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1886 ст.
Сын: Мерзлов Герасим Семенович
Отец ребёнка: Мерзлов Семен Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1888 ст.
Сын: Мерзлов Александр Семенович
Отец ребёнка: Мерзлов Семен Иванович
Смерть
05.12.1889 ст.
Причина смерти: чахотка в возрасте 26 лет