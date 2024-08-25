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(Соловьева) Дарья Алексеевна

Место рождения

Казыли, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.03.1862

Дата смерти

05.12.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1862

Отец: Соловьев Алексей Григорьевич

Мать: Соловьева (Цыпленкова) Ирина Захаровна

Казыли, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.11.1883 ст.

Муж: Мерзлов Семен Иванович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1884 ст.

Сын: Мерзлов Андрей Семенович

Отец ребёнка: Мерзлов Семен Иванович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1886 ст.

Сын: Мерзлов Герасим Семенович

Отец ребёнка: Мерзлов Семен Иванович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1888 ст.

Сын: Мерзлов Александр Семенович

Отец ребёнка: Мерзлов Семен Иванович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
05.12.1889 ст.
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: чахотка в возрасте 26 лет

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