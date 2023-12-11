Дорофей Алексеевич
Место рожденияд. Большая осинка, Монинская волость
Дата рождения1737
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Алексей Ильич
д. Большая осинка, Монинская волость
Рождение ребёнка
1768
Сын: Максим Дорофеевич
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Городище, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Дарья Дорофеевна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Смерть
1807