Дорофей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофей Алексеевич

Место рождения

д. Большая осинка, Монинская волость

Дата рождения

1737

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Отец

1699 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Алексей Ильич

Мать: не указана

д. Большая осинка, Монинская волость
Рождение ребёнка
1768

Сын: Максим Дорофеевич

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Городище, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Дарья Дорофеевна

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Смерть
1807
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