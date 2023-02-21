Kunz August — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kunz August

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1789

Пол

Мужской

Отец

1746 г.р.

Мать

1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
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Место
Комментарий
Рождение
30.08.1789

Отец: Kunz Joh. Adam

Мать: Maria Eva

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