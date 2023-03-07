Ашихмина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1657
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1657
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Ашихмин Терентий Афонасьев
Отец ребёнка: Ашихмин Афонасий (Афонка) (Степанов)
Рождение ребёнка
Около 1692
Отец ребёнка: Ашихмин Афонасий (Афонка) (Степанов)
Рождение ребёнка
Около 1697
Отец ребёнка: Ашихмин Афонасий (Афонка) (Степанов)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Жиляковской над речкою Глушицею, Мудровская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717