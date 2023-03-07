Ашихмина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмина Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1657

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1658 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1657

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Ашихмин Терентий Афонасьев

Отец ребёнка: Ашихмин Афонасий (Афонка) (Степанов)

Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Ашихмин Федор Афонасьев

Отец ребёнка: Ашихмин Афонасий (Афонка) (Степанов)

Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Ашихмин Карп Афонасьев

Отец ребёнка: Ашихмин Афонасий (Афонка) (Степанов)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашихмин Афонасий (Афонка) (Степанов)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Жиляковской над речкою Глушицею, Мудровская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
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