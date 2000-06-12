Бушуев Леонид Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.07.1957
Дата смерти12.06.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.07.1957
Отец: Бушуев Николай Елисеевич
Мать: Бушуева Ольга Сергеевна
Запись акта о рождении № 71 от 23.08.1957г., составлена Пермяковским сельским ЗАГС Старо-Уткинского района Свердловского округа Свердловской области.
Бракосочетание
01.02.1980
Жена: Бушуева Ольга Георгиевна
запись акта о регистрации брака № 43 от 01.02.1980г., составлена отделом ЗАГС Березовского городского Совета народных депутатов Свердловской области. Брак расторгнут.
Рождение ребёнка
06.04.1981
Мать ребёнка: Бушуева Ольга Георгиевна
Смерть
12.06.2000
Запись акта о смерти № 386 от 13.06.2000г., составлена отделом ЗАГС Администрации г.Березовского Свердловской области.