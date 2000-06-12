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Бушуев Леонид Николаевич

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Место рождения

Сарга, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

28.07.1957

Дата смерти

12.06.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1957

Отец: Бушуев Николай Елисеевич

Мать: Бушуева Ольга Сергеевна

Сарга, Шалинский, Свердловская область
Запись акта о рождении № 71 от 23.08.1957г., составлена Пермяковским сельским ЗАГС Старо-Уткинского района Свердловского округа Свердловской области.
Бракосочетание
01.02.1980

Жена: Бушуева Ольга Георгиевна

Берёзовский, Березовский, Свердловская область
запись акта о регистрации брака № 43 от 01.02.1980г., составлена отделом ЗАГС Березовского городского Совета народных депутатов Свердловской области. Брак расторгнут.
Рождение ребёнка
06.04.1981

Сын: Бушуев Илья Леонидович

Мать ребёнка: Бушуева Ольга Георгиевна

Смерть
12.06.2000
Берёзовский, Березовский, Свердловская область
Запись акта о смерти № 386 от 13.06.2000г., составлена отделом ЗАГС Администрации г.Березовского Свердловской области.
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