Иштыбаева Начук
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Иштыбаева Качук
Отец ребёнка: Ирбулдин Иштыбай Ирбулдинович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Иштыбаева Елена
Отец ребёнка: Ирбулдин Иштыбай Ирбулдинович
Рождение ребёнка
14.02.1935
Дочь: Иштыбаева Маня
Отец ребёнка: Ирбулдин Иштыбай Ирбулдинович
Рождение ребёнка
15.02.1937
Дочь: Иштыбаева-Иштубаева Алина Ильтубаевна
Отец ребёнка: Ирбулдин Иштыбай Ирбулдинович
Рождение ребёнка
15.05.1940
Сын: Иштыбаев Изыбай
Отец ребёнка: Ирбулдин Иштыбай Ирбулдинович
Смерть
Неизвестно