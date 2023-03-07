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Иштыбаева Начук

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Место рождения

Токтарово, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Токтарово, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Иштыбаева Качук

Отец ребёнка: Ирбулдин Иштыбай Ирбулдинович

Токтарово, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Иштыбаева Елена

Отец ребёнка: Ирбулдин Иштыбай Ирбулдинович

Токтарово, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1935

Дочь: Иштыбаева Маня

Отец ребёнка: Ирбулдин Иштыбай Ирбулдинович

Токтарово, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1937

Дочь: Иштыбаева-Иштубаева Алина Ильтубаевна

Отец ребёнка: Ирбулдин Иштыбай Ирбулдинович

Токтарово, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1940

Сын: Иштыбаев Изыбай

Отец ребёнка: Ирбулдин Иштыбай Ирбулдинович

Токтарово, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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