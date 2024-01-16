Астапенко Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапенко Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1920 г.р.

Жена

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Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: не указан

Мать: Таисия Никифоровна

Рождение ребёнка
1981

Сын: Астапенко Евгений Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2019
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