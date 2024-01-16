Астапенко Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смерти2019
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Мать: Таисия Никифоровна
Рождение ребёнка
1981
Сын: Астапенко Евгений Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2019