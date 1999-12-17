Торопов Акиндин Маркелович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1918
Дата смерти17.12.1999
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1918
Рождение ребёнка
11.09.?
Дочь: Торопова Марина Акиндиновна
Мать ребёнка: Торопова (Львова) Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торопова Лариса Акиндиновна
Мать ребёнка: Торопова (Львова) Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торопова Виолетта Акиндиновна
Мать ребёнка: Торопова (Львова) Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торопов Сергей Акиндинович
Мать ребёнка: Торопова (Львова) Таисия Ивановна
Фрунзе
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.1999
Бишкек