Торопов Акиндин Маркелович 18.04.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Торопов Акиндин Маркелович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1918

Дата смерти

17.12.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1918

Отец: Торопов Маркел Арсентьевич

Мать: Торопова (Дергачева) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.?

Дочь: Торопова Марина Акиндиновна

Мать ребёнка: Торопова (Львова) Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торопова Лариса Акиндиновна

Мать ребёнка: Торопова (Львова) Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торопова Виолетта Акиндиновна

Мать ребёнка: Торопова (Львова) Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торопов Сергей Акиндинович

Мать ребёнка: Торопова (Львова) Таисия Ивановна

Фрунзе
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопова (Львова) Таисия Ивановна

Смерть
17.12.1999
Бишкек

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