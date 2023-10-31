Ручьева Пелагея Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ручьева Ефимия Иванова
Отец ребёнка: Ручьев Иван Петров
Бракосочетание
До 1786
Муж: Ручьев Иван Петров
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ручьева Федосья Иванова
Отец ребёнка: Ручьев Иван Петров
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Ручьев Иван Петров
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ручьева Параскева Иванова
Отец ребёнка: Ручьев Иван Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно