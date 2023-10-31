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Ручьева Пелагея Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ручьева Ефимия Иванова

Отец ребёнка: Ручьев Иван Петров

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1786

Муж: Ручьев Иван Петров

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ручьева Федосья Иванова

Отец ребёнка: Ручьев Иван Петров

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Ручьев Спиридон Иванов

Отец ребёнка: Ручьев Иван Петров

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ручьева Параскева Иванова

Отец ребёнка: Ручьев Иван Петров

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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