Блинкова Федора Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти12.12.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Горохова Наталья Блинкова
Отец ребёнка: Блинков Сергей Семенович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Блинков Игнатий Сергеевич
Отец ребёнка: Блинков Сергей Семенович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Блинков (рекрут С 1855) Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Блинков Сергей Семенович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Блинков Сергей Семенович
Смерть
12.12.1846