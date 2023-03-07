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Блинкова Федора Алексеевна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

12.12.1846

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Горохова Наталья Блинкова

Отец ребёнка: Блинков Сергей Семенович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Блинков Игнатий Сергеевич

Отец ребёнка: Блинков Сергей Семенович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Блинков (рекрут С 1855) Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Блинков Сергей Семенович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Блинков Лазарь Сергеевич

Отец ребёнка: Блинков Сергей Семенович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
12.12.1846
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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