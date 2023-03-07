Капичев Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капичев Михаил Алексеевич

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Место рождения

Борисоглебское, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

08.07.1879 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисоглебское, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1842

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капичева Феодора Семеновна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
08.07.1879 ст.
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