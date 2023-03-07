Капичев Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти08.07.1879 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капичева Феодора Семеновна
Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
08.07.1879 ст.