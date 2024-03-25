Иванова (Бальбурова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.06.1934
Отец ребёнка: Иванов Антон Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Вера Антоновна
Отец ребёнка: Иванов Антон Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Элла Антоновна
Отец ребёнка: Иванов Антон Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Антон Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Антон Дмитриевич