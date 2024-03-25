Иванова (Бальбурова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Бальбурова) Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1934

Сын: Иванов Доржи Антонович

Отец ребёнка: Иванов Антон Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Вера Антоновна

Отец ребёнка: Иванов Антон Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Элла Антоновна

Отец ребёнка: Иванов Антон Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Клим Антонович

Отец ребёнка: Иванов Антон Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Антон Антонович

Отец ребёнка: Иванов Антон Дмитриевич

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