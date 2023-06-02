Федотова (Фролова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Фролова) Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1961

Дата смерти

02.06.2023

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1958 г.р.

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1961

Отец: Фролов Михаил

Мать: Фролова Нина

Рождение ребёнка
12.12.1983

Дочь: Бойцова Ксения Павловна

Отец ребёнка: Федотов Павел Васильевич

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федотов Павел Васильевич

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Павел Васильевич

Смерть
02.06.2023
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
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