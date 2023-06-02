Федотова (Фролова) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1961
Дата смерти02.06.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1961
Отец: Фролов Михаил
Мать: Фролова Нина
Рождение ребёнка
12.12.1983
Дочь: Бойцова Ксения Павловна
Отец ребёнка: Федотов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
09.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федотов Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.06.2023