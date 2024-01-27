Шнейдер Игнат Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнейдер Игнат Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Шнейдер Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: Шнейдер Ефросинья Денисовна

Спасское, Чернігівська область
1794: ф.712 о.1 д.218 села Спасского л.674 От казака Игната Никифорова Шнейдера и жены его Ефросиньи Денисовой Моисеенковой родился сын Григорий восприемник житель Спасский Николай Евстафиевич Острожс... Показать все
Бракосочетание
1796

Жена: Шнейдер Ефросинья Денисовна

Спасское, Чернігівська область
1794: ф.712 о.1 д.218 села Спасского л.677 2 Feb 1794 Молодик казак Игнат Никифоров Шнейдер с девицею казенного ведомства крестьянскою Ефросинью Денисовой дочерью Моисеенковой жители Спаские козак Ива... Показать все
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Шнейдер) Фотиния Игнатьевна

Мать ребёнка: Шнейдер Ефросинья Денисовна

Спасское, Чернігівська область
1797: ф.679 о.1 д.206 села Спасского л.67 От казака спасского Игнатия Никифорова Шнейдера и жены его Ефросиньи Дионисовой дочери Моисеенковны родилась дочь Фотина восприемница священника спасского Пав... Показать все
Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Шнейдер) Степанида Игнатьевна

Мать ребёнка: Шнейдер Ефросинья Денисовна

Спасское, Чернігівська область
1799: ф.679 о.1 д.216 села Спасского 15 Nov 1799 л.82 п.32 От казака спасского Игнатия Никифорова Шнейдера и жены его Ефросиньи Дионисовой дочери Моисеенковны родилась дочь Стефанида восприемница свя... Показать все
Рождение ребёнка
1802

Сын: Шнейдер Макар Игнатьевич

Мать ребёнка: Шнейдер Ефросинья Денисовна

Спасское, Чернігівська область
1802: ф.679 о.1 д.206 л.114 села Спасского 19 Jan 1802 От казака спасского Игнатия Никифорова Шнейдера и жены его Евфросиньи Дионисовой дочери Моисеенковны родился сын Макарий восприемник крестьянин... Показать все
Рождение ребёнка
1804

Сын: Шнейдер Трифон Игнатьевич

Мать ребёнка: Шнейдер Ефросинья Денисовна

Спасское, Чернігівська область
1804: ф.679 о.1 д.216 л.139 села Спасского 1 фев 1804 От казака спасского Игнатия Никифорова Шнейдера и жены его Евфросиньи Дионисовой дочери Моисеенковны родился сын Трифон восприемник дворянин спа... Показать все
Смерть
Неизвестно

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