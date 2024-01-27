Шнейдер Игнат Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Шнейдер Григорий Игнатьевич
Мать ребёнка: Шнейдер Ефросинья Денисовна
1794: ф.712 о.1 д.218 села Спасского л.674 От казака Игната Никифорова Шнейдера и жены его Ефросиньи Денисовой Моисеенковой родился сын Григорий восприемник житель Спасский Николай Евстафиевич Острожс... Показать все
Бракосочетание
1796
1794: ф.712 о.1 д.218 села Спасского л.677 2 Feb 1794 Молодик казак Игнат Никифоров Шнейдер с девицею казенного ведомства крестьянскою Ефросинью Денисовой дочерью Моисеенковой жители Спаские козак Ива... Показать все
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Шнейдер) Фотиния Игнатьевна
Мать ребёнка: Шнейдер Ефросинья Денисовна
1797: ф.679 о.1 д.206 села Спасского л.67 От казака спасского Игнатия Никифорова Шнейдера и жены его Ефросиньи Дионисовой дочери Моисеенковны родилась дочь Фотина восприемница священника спасского Пав... Показать все
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Шнейдер) Степанида Игнатьевна
Мать ребёнка: Шнейдер Ефросинья Денисовна
1799: ф.679 о.1 д.216 села Спасского 15 Nov 1799 л.82 п.32 От казака спасского Игнатия Никифорова Шнейдера и жены его Ефросиньи Дионисовой дочери Моисеенковны родилась дочь Стефанида восприемница свя... Показать все
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Шнейдер Ефросинья Денисовна
1802: ф.679 о.1 д.206 л.114 села Спасского 19 Jan 1802 От казака спасского Игнатия Никифорова Шнейдера и жены его Евфросиньи Дионисовой дочери Моисеенковны родился сын Макарий восприемник крестьянин... Показать все
Рождение ребёнка
1804
Сын: Шнейдер Трифон Игнатьевич
Мать ребёнка: Шнейдер Ефросинья Денисовна
1804: ф.679 о.1 д.216 л.139 села Спасского 1 фев 1804 От казака спасского Игнатия Никифорова Шнейдера и жены его Евфросиньи Дионисовой дочери Моисеенковны родился сын Трифон восприемник дворянин спа... Показать все
Смерть
Неизвестно