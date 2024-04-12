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Субботин Иван Ефимович

Место рождения

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Субботин Ефим Иванович

Мать: Субботина Ульяна Васильевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Субботина Евфросиния Ивановна

Мать ребёнка: Субботина Анна Евлампиевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Субботин Василий Иванович

Мать ребёнка: Субботина Анна Евлампиевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Субботин Арсений Иванович

Мать ребёнка: Субботина Анна Евлампиевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Субботин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Субботина Анна Евлампиевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
23.02.1889 ст.

Сын: Субботин Евгений Иванович

Мать ребёнка: Субботина Анна Евлампиевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 16.04.1891

Дочь: Догадина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Субботина Анна Евлампиевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Субботин Василий Иванович

Мать ребёнка: Субботина Анна Евлампиевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Анна Евлампиевна

Смерть
После 1916
Есюнино, Шуйский район, Северный край
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