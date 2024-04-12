Субботин Иван Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Субботина Евфросиния Ивановна
Мать ребёнка: Субботина Анна Евлампиевна
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Субботин Василий Иванович
Мать ребёнка: Субботина Анна Евлампиевна
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Субботин Арсений Иванович
Мать ребёнка: Субботина Анна Евлампиевна
Рождение ребёнка
Около 1888
Мать ребёнка: Субботина Анна Евлампиевна
Рождение ребёнка
23.02.1889 ст.
Сын: Субботин Евгений Иванович
Мать ребёнка: Субботина Анна Евлампиевна
Рождение ребёнка
Около 16.04.1891
Дочь: Догадина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Субботина Анна Евлампиевна
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Субботин Василий Иванович
Мать ребёнка: Субботина Анна Евлампиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916