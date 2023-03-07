Лобанова Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Лобанова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Лобанов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Лобанова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Лобанов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Лобанов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Лобанов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
16.09.1912 ст.
Сын: Лобанов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Лобанов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
03.09.1913 ст.
Сын: Лобанов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Лобанов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
30.03.1915 ст.
Дочь: Лобанова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Лобанов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
17.05.1917 ст.
Дочь: Лобанова Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Лобанов Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно