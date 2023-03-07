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Лобанова Александра Александровна

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Место рождения

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Лобанова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Лобанов Алексей Васильевич

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Лобанова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Лобанов Алексей Васильевич

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1911

Сын: Лобанов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Лобанов Алексей Васильевич

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1912 ст.

Сын: Лобанов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Лобанов Алексей Васильевич

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1913 ст.

Сын: Лобанов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Лобанов Алексей Васильевич

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1915 ст.

Дочь: Лобанова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Лобанов Алексей Васильевич

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1917 ст.

Дочь: Лобанова Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Лобанов Алексей Васильевич

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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