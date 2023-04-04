Брюлло Павел (Поль)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: (Краутведель) НН
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Краутведель) НН
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Брюллова) Мария
Мать ребёнка: Брюллова (Шредер) Мария-Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брюллов Павел
Мать ребёнка: Брюллова (Шредер) Мария-Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брюллов Иван
Мать ребёнка: Брюллова (Шредер) Мария-Елизавета
Рождение ребёнка
1795
Сын: Брюллов Федор
Мать ребёнка: (Краутведель) НН
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.12.1798
Сын: Брюллов Александр
Мать ребёнка: Брюллова (Шредер) Мария-Елизавета
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Соколова (Брюллова) Юлия
Мать ребёнка: Брюллова (Шредер) Мария-Елизавета
Рождение ребёнка
До 1822
Сын: Брюллов Карл
Мать ребёнка: Брюллова (Шредер) Мария-Елизавета
Смерть
1833