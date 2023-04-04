Брюлло Павел (Поль) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюлло Павел (Поль)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: (Краутведель) НН

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Краутведель) НН

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Брюллова) Мария

Мать ребёнка: Брюллова (Шредер) Мария-Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюллов Павел

Мать ребёнка: Брюллова (Шредер) Мария-Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюллов Иван

Мать ребёнка: Брюллова (Шредер) Мария-Елизавета

Рождение ребёнка
1795

Сын: Брюллов Федор

Мать ребёнка: (Краутведель) НН

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.12.1798

Сын: Брюллов Александр

Мать ребёнка: Брюллова (Шредер) Мария-Елизавета

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Соколова (Брюллова) Юлия

Мать ребёнка: Брюллова (Шредер) Мария-Елизавета

Рождение ребёнка
До 1822

Сын: Брюллов Карл

Мать ребёнка: Брюллова (Шредер) Мария-Елизавета

Смерть
1833

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