Фатима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ахтямов Вафа
Отец ребёнка: Ахтямов Ахметжан
Восточно-Казахстанская обл., Катон-Карагайский р-н, Катон-Карагай с.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фехри-Джихан
Отец ребёнка: Ахтямов Ахметжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шемши-Камар
Отец ребёнка: Ахтямов Ахметжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуль-Джихан
Отец ребёнка: Ахтямов Ахметжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатиха
Отец ребёнка: Ахтямов Ахметжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болатова Зайнаб
Отец ребёнка: Ахтямов Ахметжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахтямов Сафа
Отец ребёнка: Ахтямов Ахметжан
Смерть
Неизвестно