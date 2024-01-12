Мельничук Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельничук Анастасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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